Με ηγέτη τον Ντουάιτ Μπάικς στα ημιτελικά του «The Basketball Tournament» (pics & vid)

Ο πρώην πλέι μέικερ του Ολυμπιακού ήταν ο καλύτερος παίκτης των Golden Eagles και με τη νίκη τους με 83-76 κόντρα στην Team Brotherly Love πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του τουρνουά.

Ο Ντουάιτ Μπάικς που έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, είχε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα και ήταν ο καλύτερος του παρκέ.

Δείτε τις σχετικές εικόνες από το ματς

The @GoldenEaglesTBT are back in the semifinals for the third straight year!!! pic.twitter.com/Sp9vcdBaFn — TBT (@thetournament) July 10, 2020