ΜακΚόλουμ: «Θα έπρεπε στις ΗΠΑ να εφαρμόζουν τα μέτρα της Ιταλίας» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ούνικς Καζάν παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στον κόσμο με τον κορονοϊό και τόνισε πως στην χώρα του, θα έπρεπε να εφαρμόζεται ό,τι και στις ΗΠΑ, προκειμένου να σταματήσει κάπως η διάδοσή του.

«Διάβασα πως στην Ιταλία βάζουν πρόστιμο ή στη φυλακή όσους φεύγουν από το σπίτι τους χωρίς ορθό λόγο ή βεβαίωση που να λέει γιατί είναι έξω, στη διάρκεια της καραντίνας. Πρέπει να το εφαρμόσουμε αυτό στις ΗΠΑ. Είναι ο μόνος τρόπος για να το πάρει ο κόσμος σοβαρά και να ακολουθήσει τους κανόνες», έγραψε στο twitter του.

I read they’re fining/jailing people in Italy who leave their home without proper cause or certification stating why they need to leave during this quarantine period. We need to adapt that in the USA. It’s the only way people will take it serious and follow the rules

— Errick McCollum (@ErrickM3) March 23, 2020