Σσσσσ… To WNBA ξεκινάει και… μετράει! (pics & vids)

Σίγουρα σου ακούγεται περίεργο, παράξενο, μάλλον «ξένο» προς εσένα, αλλά είμαι σίγουρος πως δεν το χεις δει. Δες το πρώτα και ύστερα μιλάμε για το αν σε καθήλωσε ή όχι… Γιατί το WNBA, η γυναικεία έκδοση του ΝΒΑ… μετράει, όπως είναι και το φετινό της μότο (count it). Δεν υπολείπεται σε τίποτα: Έχει θέαμα, παικτούρες, buzzer bitters, τρελά μπλοκ, ματσάρες, τα πάντα… Ή μάλλον της λείπουν δυο πράγματα: Δεν έχουν τα τρελά λεφτά που έχει το ΝΒΑ και από πρόπερσι προσπαθούν να αλλάξουν λίγο την κατάσταση και να πάρουν κάτι παραπάνω και δεύτερον, δεν έχουν την διαφήμιση και την προβολή που έχει το ΝΒΑ. Πάλι το ΝΒΑ μπροστά μας, αλλά πιστέψτε με, δεν θέλουν να το καπελώσουν, μόνο τρελές θα ήταν. Equality φωνάζουν και εδώ. Ισότητα. Όπως πρώτες φώναξαν για την Μπριόνα Τέιλορ που σκότωσαν οι αστυνομικοί πριν τον Τζορτζ Φλόιντ και πήγε να… κουκουλωθεί η υπόθεση.

Μόλις το 4% των media καλύπτουν το WNBA ωστόσο θα αλλάξει και αυτό, μετά τη συμφωνία με την Google. Πέρασαν 25 χρόνια (δεν σας το ανέφερα αυτό; Ναι, έχουν επέτειο και άλλαξαν φέτος το σήμα τους) για να επιτευχθεί αυτή η σημαντική συμφωνία, με την Google να αναλαμβάνει να «ανεβάσει» επίπεδο το άθλημα. Επέκτειναν παράλληλα και τη συνεργασία τους με το κορυφαίο αθλητικό δίκτυο, το ESPN.

Το WNBA ολοένα και μεγαλώνει, γιγαντώνεται και πετυχαίνει πράγματα. Καταφέρνει αυτά που άλλοι δεν μπορούν, με παίκτες-αστέρες όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο Μπράντλεϊ Μπιλ, ο Κλέι Τόμπσον, ο Κάιλ Λάουρι, ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο Άντονι Ντέιβις, ο Καρλ Άντονι Τάουνς να δηλώνουν θαυμαστές και να τους βγάζουν το καπέλο! Νο.1 φαν ήταν ο μοναδικός και αξεπέραστος Κόμπι Μπράιαντ.

Τι ήταν αυτό το τόσο μεγάλο που κατάφεραν; Δεν αφήνουν να ξεχαστεί η δολοφονία της Μπριόνα Τέιλορ μέσα στο ίδιο της το σπίτι από αστυνομικούς ενώ κατάφεραν να αποβάλλουν την συν-ιδιοκτήτρια των Ατλάντα Ντριμ από το σύστημα του WNBA.

H Κέλι Λόεφλερ, γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών με περιουσία γύρω στα 800 εκατ. δολάρια και υποψήφια στις εκλογές στην Τζιόρτζια είχε πει πως θα έπρεπε να σταματήσουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ: «Κάθε ζωή μαύρου αξίζει αλλά πυροδοτεί και αντιδράσεις όλο αυτό» είχε τονίσει. Ξεσηκώθηκε όλο το WNBA και τo NBA, ο Λεμπρόν πρότεινε να δημιουργηθεί ένα γκρουπ επενδυτών να της πάρουν τις μετοχές. Και αυτό ακριβώς έγινε. με την Ρενέ Μοντγκόμερι να ηγείται σε αυτό. Παίκτρια των Ατλάντα Ντριμ, της ομάδας που είχε η Λόεφλερ. Όπως και όλες οι συμπαίκτριες της Μοντγκόμερι, είπαν από την πρώτη στιγμή στην Λόεφλερ, «όλο αυτό είναι μεγαλύτερο από σένα και από μας. Συνεχίζουμε. Black Lives Matter». Η Μοντγκόμερι έγινε η πρώτη παίκτρια ιδιοκτήτρια στην ιστορία του WNBA.

Congratulations to former #WNBA champion and All-Star @ReneeMontgomery, Larry Gottesdiener and Suzanne Abair on their new roles as investors in the @AtlantaDream.

This marks a new beginning for the team, and we are excited to welcome this ownership group to the WNBA!#GoDream pic.twitter.com/2N6F6qr5hr

— WNBA (@WNBA) February 26, 2021