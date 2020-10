Σου Μπερντ: Η αθλήτρια - ρεκόρ του WNBA ισοφάρισε Ντάνκαν και Σάλεϊ! (pics & vid)

H Σου Μπερντ είναι μια από τους θρύλους του WNBA και του γυναικείου μπάσκετ ενώ η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τις Σιατλ Στορμ συνδυάστηκε με μια σπουδαία επίδοση για την 39χρονη πόιντ γκαρντ.

Συγκεκριμένα, έφτασε τα τέσσερα πρωταθλήματα στην τεράστια καριέρα της στο WNBA (2004, 2010, 2018, 2020) με το Σιάτλ όπου αγωνίζεται από το 2002, αποτελώντας την πρώτη παίκτρια στην ιστορία της λίγκας που το καταφέρνει σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

Οι μόνοι που το έχουν πετύχει στο ΝΒΑ είναι ο Τιμ Ντάνκαν (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) και ο Τζον Σάλεϊ (1989, 1990, 1996, 2000)!

2004 2010 2018 2020

Sue Bird is now just the third player in WNBA or NBA history to win a title in three different decades

She joins Tim Duncan and John Salley.

(h/t @gabe_ibrahim) pic.twitter.com/x13OJa0Etq

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2020