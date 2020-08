Συνεχίζει στο WNBA η Γέμελος

Η Ελληνοαμερικανίδα γκαρντ (1988, 1μ.83) άρχισε την επαγγελματική καριέρα της τη σεζόν 2013/14 στον Παναθηναϊκό και πέρσι έπαιξε στον Ολυμπιακό, αποτελώντας ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ Γυναικών.

Πρόσφατα αποδεσμεύτηκε από το Κονέκτικατ όπου μέτρησε 4.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 12 λεπτά μ.ό. όμως υπέγραψε εβδομαδιαίο συμβόλαιο με τις Ουάσιγκτον Μίστικς.

OFFICIAL: We have signed Jacki Gemelos to a seven-day contract.

>> https://t.co/i1E846m72I pic.twitter.com/qq8ZSYY7hm

— Washington Mystics (@WashMystics) August 19, 2020