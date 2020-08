WNBA: Γλίτωσε τα χειρότερα η Ιονέσκου, εκτός δράσης για έναν μήνα (pic & vid)

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8) η 22χρονη γκαρντ γύρισε τον αστράγαλο της στον αγώνα της Νέας Υόρκης με την Ατλάντα κι άπαντες πίστεψαν πως υπέστη σοβαρή ζημιά, έχοντας σημειώσει δυο μέρες νωρίτερα 33 πόντους κόντρα στο Ντάλας!

Εν τέλει, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

WNBA No. 1 pick Sabrina Ionescu is expected to miss approximately one month with a Grade 3 left ankle sprain and will continue to be re-evaluated, source tells @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/bnuHGN7uIs

