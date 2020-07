Έφυγαν από το παρκέ για να μην ακούσουν τον Εθνικό Ύμνο (vid)

Το WNBA ξεκίνησε και μαζί ξεκίνησαν και οι διάφορες μορφές διαμαρτυρίας για όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ.

Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ των Στορμ του Σιάτλ και των Λίμπερτι της Νέας Υόρκης οι παίκτριες των δύο ομάδων αποχώρησαν για τα αποδυτήριά τους.

Αυτό συνέβη για να μην ακούσουν τον Εθνικό Ύμνο και ουσιαστικά να περάσουν το δικό τους μήνυμα.

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh

— ESPN (@espn) July 25, 2020