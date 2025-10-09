Το WNBA βρίσκεται μια ανάσα πριν το τέλος του, αφού οι Έϊσις είναι μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς χάρη στο καλάθι της Έιτζα Γουίλσον πήραν το παιχνίδι απέναντι στις Φίνιξ Μέρκιουρι (90-88).

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε 9" πριν τη λήξη του, το καλάθι της Γουίλσον χάρισε τη νίκη στις Λας Βέγκας Έϊσις απέναντι στις Φίνιξ Μέρκιουρι (90-88) και πλέον βρίσκονται 40 αγωνιστικά λεπτά μακριά από τον τίτλο του πρωταθλήματος. Η σειρά των τελικών ανάμεσα στις Λας Βέγκας και τις Φοίνιξ είναι πλέον 3-0, και αν δεν συμβεί το «θαύμα», οι παίκτριες των Έϊσις θα πάρουν μαζί τους στη Νεβάδα το φετινό πρωτάθλημα WNBA.

Η Γουίλσον έκρινε το παιχνίδι του τρίτου τελικού, σκοράροντας 34 πόντους, δύο εκ των οποίων στα τελευταία 9" του ματς, που καθόρισαν και το τελικό αποτέλεσμα. Η σούπερ σταρ του Λας Βέγκας μάζεψε επίσης 14 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ. Οι 34 πόντοι της Γουίλσον ανέβασαν το σύνολο των πόντων της στη postseason στους 291, σπάζοντας το ρεκόρ του WNBA για τους περισσότερους πόντους σε μία μόνο περίοδο πλέι οφ. Κατά μέσο όρο, σημειώνει περισσότερους από 26 πόντους ανά αγώνα στις 11 εμφανίσεις της στη postseason φέτος.

Το Φοίνιξ δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς οι ΝτιΓουάνα Μπόνερ και Σάτου Σαμπάλι σκόραραν 25 και 24 πόντους αντίστοιχα. Δεν ήταν όμως αρκετοί για να δώσουν τη νίκη στην ομάδα τους, κι έτσι οι Μέρκιουρι βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο.

Το επόμενο παιχνίδι στη σειρά των best-of-seven θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου, με τις Έϊσις να θέλουν να τελειώσουν τη σειρά και να αναδειχθούν πρωταθλήτριες WNBA, ενώ από την άλλη οι Μέρκιουρι θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν, παίρνοντας μια νίκη και αναζητώντας μια σανίδα σωτηρίας στους φετινούς τελικούς.