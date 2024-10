Όπως ανακοινώθηκε από τις διοργανώτριες αρχές, οι τελικοί του WNBA θα πάρουν μορφή... NBA και από του χρόνου θα κρίνονται στις πέντε νίκες.

Το ενδιαφέρον στο μπάσκετ των γυναικών έχει κορυφωθεί τη φετινή σεζόν στις ΗΠΑ με αποκορύφωμα τους τελικούς του WNBA που βρίσκονται σε εξέλιξη και στους οποίους οι Μινεσότα Λινξ έκανε το 1-0 κόντρα στις Νιου Γιορκ Λίμπερτι.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν γίνει το τζάμπολ στους τελικούς, οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής ανακοίνωσαν τις αλλαγές που θα διέπουν τη λίγκα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο με πιο βασική την επέκταση των τελικών.

Το σύστημα του best-of-five (της σειράς που κρίνεται δηλαδή στις τρεις νίκες) θα δώσει τη θέση του στο best-of-seven. Θα κρίνεται δηλαδή στις τέσσερις νίκες και στο μάξιμουμ των επτά αγώνων, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο ΝΒΑ.

Παράλληλα, ο πρώτος γύρος των Playoffs του γυναικείου NBA θα συνεχίσει να κρίνεται στις δύο νίκες, αλλά οι ομάδες θα παίζουν εναλλάξ κάθε παιχνίδι στην έδρα τους, ενώ ο δεύτερος γύρος (σ.σ. τα ημιτελικά πριν τους τελικούς) δεν φαίνεται πως θα αλλάξουν και θα παραμείνουν best-of-five.

The WNBA Finals will move to a best-of-seven format starting in 2025, and the best-of-three first round will move to a 1-1-1 format, with the higher seed hosting Games 1 and 3, the league announced Thursday. The regular season will also increase to 44 games (from 40).