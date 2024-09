Η Έιτζα Γουίλσον έγινε η παίκτρια που έσπασε το ρεκόρ πόντων σε μία σεζόν του WNBA και πλέον κυνηγάει το φράγμα των 1.000!

Η Έιτζα Γουίλσον πραγματοποιεί για μία ακόμη χρονιά πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα των Λας Βέγκας Έισις. Μάλιστα η ίδια, κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης αναμέτρησης με αντίπαλο τους Ιντιάνα Φίβερ κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ των περισσότερων πόντων σε μία σεζόν του WNBA.

Πιο συγκεκριμένα, η 28χρονη Αμερικανίδα μπόρεσε να σημειώσει στο παιχνίδι 27 πόντους, φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο συνολικά τους 956 μέσα στη διάρκεια της σεζόν, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από πέρυσι η Τζιούελ Λόιντ (939).

Η Γουίλσον μάλιστα έχει την ευκαιρία να φτάσει και να ξεπεράσει το «φράγμα» των 1.000 πόντων καθώς απομένουν 4 ματς για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

𝐁𝐀𝐌! 💥



THERE IT IS. @_ajawilson22 has the single greatest scoring season in @WNBA history! 👏#ALLINLV pic.twitter.com/32SNhwmcL6