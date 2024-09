Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά της στην ιστορία του WNBA η Έιντζελ Ρις όσον αφορά τα περισσότερα ριμπάουντ σε μια σεζόν.

Είναι rookie. Αποτελεί ένα από τα next big things του μπάσκετ γυναικών. Και ήδη έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει το ταλέντο της και τις ικανότητές της!

Ο λόγος για την 22χρονη πάουερ φόργουορντ των Σικάγο Σκάι στο WNBA, Έιντζελ Ρις! Αν και διανύει την πρώτη της χρονιά στο πρωτάθλημα, κατάφερε να σημειώσει ένα μοναδικό ρεκόρ!

Σχεδόν με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση κόντρα στους Μινεσότα Λινξ, η Ρις έφτασε τα 405 ριμπάουντ σε μια σεζόν και έγραψε τη δική της ιστορία στο πρωτάθλημα καθώς έγινε η μπασκετμπολίστρια με τα περισσότερα ριμπάουντ κατά τη διάρκεια μίας αγωνιστικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα άφησε πίσω της την Σίλβια Φόουλς η οποία είχε «κατεβάσει» 404 ριμπάουντ το 2018 και έκτοτε κρατούσε στα χέρια της το εν λόγω ρεκόρ!

Four Hundred and Five 🗣️



Angel Reese shatters the W's single-season rebounding record, surpassing Sylvia Fowles (404 in 2018)#WelcometotheW pic.twitter.com/G3XMN5dqWn