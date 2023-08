Η Έιτζα Γουίλσον πέτυχε 53 πόντους και ισοφάρισε το ρεκόρ σκοραρίσματος στην ιστορία του WNBA, υποκλίθηκε ο Λεμπρόν! (vid)

Την δική της ιστορία έγραψε η Έιτζα Γουίλσον στο WNBA καθώς πέτυχε 53 πόντους και ισοφάρισε το ρεκόρ πόντων του πρωταθλήματος!

Πριν από πέντε χρόνια λίγοι πίστεψαν ότι θα υπήρχε μπασκετμπολίστρια που να έφτανε την επίδοση της Λίζα Καμπέιτζ. Σε αγώνα των Ντάλας Γουίνγκς με τους Νιου Γιορκ Λίμπερτι η Καμπέιτζ σημείωνε 53 πόντους και έσπαγε το ρεκόρ των 51 πόντων της Ρικούνα Γουίλιαμς από το 2013.

Κι όμως. Η Έιτζα Γουίλσον έμελλε να ήταν η 3η παίκτρια του WNBA που θα σημείωνε 50+ πόντους σ' ένα παιχνίδι και ταυτόχρονα θα «έπιανε» την Καμπέιτζ στην κορυφή της λίστας με τους περισσότερους πόντους σ' ένα ματς. Στο παιχνίδι των Λας Βέγκας Έισις με τους Ατλάντα Ντριμ (112-100) η 27χρονη φόργουορντ «έγραψε» 53 πόντους στο κοντέρ της.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 33 λεπτά και είχε 15/22 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 20/21 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 τάπες και δύο λάθη. Μάλιστα ανάγκασε και τον Λεμπρόν Τζέιμς να υποκλιθεί στην εμφάνισή της, εστιάζοντας στα... παπούτσια που φορούσε τα οποία και έφεραν το όνομά του: «Μπορεί να ήταν τα παπούτσια! Μπα, όχι. Ήταν το παιχνίδι της. Παρόλα αυτά της πάνε πολύ!»

Δείτε τα κατορθώματά της...

...και το ποστάρισμα του Λεμπρόν

Must be the 👟!!! Nah it’s definitely her game the whole way!! They do look good on her though! GO THE HELL OFF THEN SIS!!!!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 @_ajawilson22 https://t.co/IA7UdXAVIW