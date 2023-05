Μετά τα όσα πέρασε στις ρωσικές φυλακές, η Μπρίτνεϊ Γκράινερ επέστρεψε στο μπάσκετ ύστερα από 579 ημέρες και στα 32 της χρόνια παραμένει μια από τις κορυφαίες αθλήτριες του WNBA.

Μετά από 579 ημέρες η Μπρίτνεϊ Γκράινερ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Η Αμερικανίδα ψηλή των Φοίνιξ Μέρκιουρι πέρασε τον εφιάλτη της κράτησής στη Ρωσία αφού βρέθηκε με ποσότητα κάνναβης.

Στις φυλακές της Ρωσίας η Γκράινερ έμεινε για σχεδόν έναν χρόνο και επέστρεψε με την ανταλλαγή κρατουμένων στις ΗΠΑ. Στη χθεσινή πρεμιέρα του WNBA η Γκράινερ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιώντας μάλιστα μία αρκετά καλή εμφάνιση.

Η 32χρονη σκόραρε 18 πόντους με 7/9 σουτ εντός παιδιάς, 6 ριμπάουντ, 4 μπλοκ, δείχνοντας πως παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση. Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί στα παρκέ ήταν στις 17 Οκτωβρίου του 2021 και η επιστροφή της σήμαινε πολλά για αυτήν και την οικογένειά της. Για την ιστορία οι Φοίνιξ Μέρκιουρι ηττήθηκαν από τους Λος Άντζελες Σπαρκς με 94-71.

Brittney Griner with her first bucket of the 2023 season 👏



(via @WNBA)pic.twitter.com/CETEkukCQ7