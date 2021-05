Πάρμα – Ζενίτ 62-98: Στα ημιτελικά με sweep και ρεκόρ Πάνγκος στις ασίστ (vid)

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε το 2-0 στις αναμετρήσεις με την Πάρμα και εξασφάλισε την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση της VTB League ενώ ο Κέβιν Πάνγκος μοίρασε 13 ασίστ, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία της Ζενίτ στα playoffs της διοργάνωσης.

Από κει και πέρα, ο Άλεξ Πόιθρες ηγήθηκε επιθετικά της Ζενίτ με 16 πόντους (6/9 δίπ.), ο Όστιν Χόλινς πρόσθεσε 13 πόντους ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Ουίλ Τόμας και Αντρέι Ζούμπκοφ.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης τελείωσε τον αγώνα με 15/26 τρίποντα (58%) και μοίρασε 28 ασίστ αντί 14 των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 30-47, 54-71, 62-98.

