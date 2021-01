Τσμόκι Μινσκ - Ζιέλονα Γκόρα 75-80: Ήττα από το +17 πριν την ΑΕΚ!

Η Τσμόκι Μινσκ πέταξε ένα προβάδισμα 17 πόντων (48-31) στο ημίχρονο, με την πολωνική Ζιέλονα Γκόρα να κάνει ένα απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο (29-15) και να φτάνει στην επικράτηση! Η Μινσκ, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική του BCL, είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Λάουρι 14, Κουκ, Μπελιάνκοφ, Κλάιμπερν από 12), ωστόσο έκανε 13 λάθη και ήταν άστοχη στα τελευταία σουτ. Ο Λούντμπεργκ για τη Γκόρα είχε 23 πόντους και ο Φρεϊμάνις πρόσθεσε 16.

Η Τσμόκι παρέμεινε στον «πάτο» της βαθμολογίας με μόλις 2 νίκες σε 11 αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 48-31, 63-60, 75.80.

1.Ζενίτ 10-1

2.ΤΣΣΚΑ Μόσχας 9-2

3.Ούνικς Καζάν 9-4

4.Λοκομοτίβ Κουμπάν 9-5

5.Ζιέλονα Γκόρα 7-7

6.Νίζνι 6-4

7.Άβτοντορ 6-5

8.Χίμκι 5-6

9.Πάρμα Περμ 5-7

10.Αστάνα 4-7

11.Τσμόκι 2-9

12.Κάλεβ Κράμο 1-7

13.Ενισέι 1-10

«Зелена Гура» совершает 20-очковый камбэк в Минске | Zielona Gora comes back from -20 in Minsk

@Rob_lowery3 - 14 PTS, @DCookeJr - 12 + 16 REB

@IffeLundberg - 23 + 7 AST, @Freimis6 - 16 + 5 REB pic.twitter.com/p1Vorpp7rI

— VTB League (@VTBUL) January 17, 2021