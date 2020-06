Ανανεώνει στην Λοκομοτίβ Κουμπάν ο Ο' Μπράιαντ (pic)

Ο Αμερικανός φόργουρντ/σέντερ αγωνίστηκε σε 10 ματς του EuroCup και είχε κατά μέσο όρο 13,8 πόντους και 5,1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 72% στις βολές.

Όπως ανέφερε το Sportando και ο δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρσία, ο Ο' Μπράιαντ θα παραμείνει στην Λοκομοτίβ για έναν ακόμη χρόνο.

Johnny O’Bryant is in advanced discussions with Lokomotiv Kuban on a deal to return to the club for the 2020-21 season, a source told @Sportando

The player averaged 16.3ppg, 5.7rpg and 2.6apg in VTB League and 13.8ppg and 5.1rpg in EuroCup his first season with the Russian team

