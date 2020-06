«Πόλεμος» για την ατάκα του Μπέρτανς ότι βρωμάνε τα αποδυτήρια της Σάρατοφ! (pic)

Ο Λετονός φόργουορντ της Χίμκι μιλώντας στο «championat.com» υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «είναι δύσκολο να προετοιμάζεσαι για ματς της VTB League μετά από δύο δύσκολα παιχνίδια της EuroLeague. Πετάς στο Σάρατοφ, όπου η θερμοκρασία του γηπέδου είναι στους 8 βαθμούς ενώ τα αποδυτήρια μυρίζουν σαν να είχε πεθάνει κάποιος εκεί πριν μια βδομάδα».

Οι δηλώσεις του Μπέρτανς δεν έμειναν ασχολίαστες από την Σάρατοφ: «Όπως μάθαμε η βρώμα ερχόταν από το στόμα του Μπέρτανς» ανέφερε η ρωσική ομάδα σε tweet όπου είχε κάνει tag τον Λετονό.

As we found out it was just a smell from his mouth @DairisBertans

