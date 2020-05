Έγινε πατέρας ο Τζόρνταν Θίοντορ (pics)

Ο πρώην γκαρντ της ΑΕΚ και νυν της Ούνικς Καζάν κατέκτησε το πιο όμορφο... πρωτάθλημα!

Η σύζυγός του και πρώην μπασκετμπολίστρια, Τούγκμπα Τάσκι, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, η οποία θα πάρει το όνομα Λίλα Τζορντίν.

Ο Θίοντορ έδειξε τον ενθουσιασμό του και σε live στο instagram, στο οποίο ανέφερε: «Αν το να κατακτάς έναν τίτλο είναι υπέροχο συναίσθημα, αυτό εδώ δεν το περιγράφει τίποτα!».

Ευχές έστειλε και η ομάδα του, Ούνικς Καζάν.

Dear @J__Theo25 and @tascitugba . We congratulate you on such a happy and blessed day! Wish that your baby will grow up happy pic.twitter.com/W9M3R7MA3B

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) May 7, 2020