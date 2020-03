Λοκομοτίβ Κουμπάν: Επιστρέφει άρον άρον στις ΗΠΑ ο Ντέκερ (pics)

Με σχετική ανάρτηση στο twitter, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τρελή μέρα μέχρι τώρα. Ξύπνησα με ένα τηλεφώνημα που μου είπαν ότι θα κλείσουν οι διεθνείς πτήσεις και πρέπει να βρεθώ το συντομότερο στο αεροδρόμιο. Τώρα θα μεταβώ στη Μόσχα, από εκεί στην Κωνσταντινούπολη και μετά στις ΗΠΑ αύριο. Τρελές καταστάσεις αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά» και συνέχισε:

«Εκτιμώ όλους όσους δούλεψαν σκληρά ώστε να μπορέσουν όλοι για να πάει ο κόσμος στις οικογένειές του. Και φυσικά στο σταφ της Λοκομοτίβ που έκαναν τα απίθανα, πιθανά σήμερα. Πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν σκληρά για μας και τους είμαι ευγνώμων»

Wild day so far. Woke up to a call that international flights are going to be shutdown and have to get to airport ASAP. Currently about to board to Moscow and then hopefully to Istanbul and then back to The States tomorrow. Crazy circumstances but hoping it goes smoothly!

I appreciate everyone working extra hard to ensure people around the world can get to their families. And to the staff at @lokobasket for making all of this possible today. A lot of people here are working overtime for us right now and for that I’m thankful and very humbled.

— Sam Dekker (@dekker) March 26, 2020