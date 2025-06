Η Ζενίτ αποχαιρέτησε τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης έπειτα από πέντε χρόνια και πλέον βγαίνει στην αγορά των ελεύθερων προπονητών.

Με τον Καταλανό προπονητή στην άκρη του πάγκου, η Ζενίτ κατέκτησε τους πρώτους τίτλους της ιστορίας της, εν προκειμένω τη VTB United League και δύο Super Cups.

Ο Πασκουάλ οδήγησε την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης σε 215 νίκες σε σύνολο 308 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον είναι διαθέσιμος στην αγορά.

Η περίπτωσή του συνδέθηκε με την Μπαρτσελόνα ωστόσο ο General Manager των «μπλαουγκράνα», Χουάν Κάρλος Ναβάρο εξήγησε πως ο Ζοάν Πενιαρόγια θα συνεχίσει στους Καταλανούς.

«Σε ευχαριστούμε πολύ, Maestro» ήταν το μήνυμα του ρωσικού κλαμπ στα social media.

