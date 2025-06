Ο Μάνος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη θέση του Sports Director της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μετά από μία πενταετία στον ρωσικό σύλλογο.

Η θητεία του Μάνου Παπαδόπουλου ως Sports Director στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έφτασε στο τέλος της. Ο Παπαδόπουλος έγινε μέρος του κλαμπ τον Αύγουστο του 2020 και έκτοτε βοήθησε τη Ζενίτ να πετύχει πάρα πολλούς στόχους, όπως μεταξύ αυτών και την κατάκτηση της VTB League τη σεζόν 2021-22.

Στο μήνυμά τους οι Ρώσοι τον ευχαρίστησαν για την εξέλιξη που έφερε στο κλαμπ, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του.

Με τον 61χρονο να αναφέρει μεταξύ άλλων πως «η ζωή κάνει κύκλους. Ήμουν εδώ τα τελευταία πέντε χρόνια και τώρα νιώθω ότι είναι ώρα να βρεθώ δίπλα στην οικογένειά μου. Τα χρόνια μου στη Ζενίτ και την Αγία Πετρούπολη ήταν από τα πιο όμορφα στη ζωή μου και ειλικρινά πιστεύω πως έγινα μέρος της οικογένειας της Ζενίτ».

