Ο Τσάβι Πασκουάλ και η Ζενίτ θα συνεχίσουν να βαδίζουν σε κοινό μονοπάτι και τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης έχει κάνει δυνατές μεταγραφικές κινήσεις το φετινό καλοκαίρι, αφού πέρα από την ανανέωση του συμβολαίου του Τομά Ερτέλ κατάφερε να ντύσει στα χρώματά της και τους Κούριτς και Ντούμπλιεβιτς.

Πίσω από όλα αυτά, ο «εγκέφαλος» φυσικά ήταν ο Τσάβι Πασκουάλ που ολοκλήρωσε τρία χρόνια στον πάγκο των Ρώσων και θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή του πάγκου τους τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Η Ζενίτ το ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της το πρωί της Τετάρτης (19/07).

Basketball club Zenit and coach Xavi Pascual will continue their collaboration at least until the end of the 2023/24 season 🤝🇪🇸 pic.twitter.com/Q96zNxFQ8v