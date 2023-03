Ο Πασκουάλ απάντησε στις φήμες για το μέλλον του

Η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο προπονητής της Ζενίτ έδωσε τη δική του εκδοχή στη φημολογία των τελευταίων ημερών.

Το συμβόλαιο του Τσάβι Πασκουάλ με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και οι συμπατριώτες του συνδέουν τον άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος κλήθηκε να σχολιάσει τη φημολογία των τελευταίων ημερών, τονίζοντας σχετικ: «Είμαι στη Ζενίτ, επικεντρώνομαι στην ομάδα μου. Δεν μπορώ να στέκομαι σε όλες τις φήμες που θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και δεν πρόκειται να πάρω καμία απόφαση πριν από το τέλος της σεζόν. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε».

Η Ζενίτ βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης στη VTB League με ρεκόρ 20-8 πίσω από την πρωτοπόρο ΤΣΣΚΑ Μόσχας (26-2) και την Ούνικς Καζάν (23-5).



