Η Ούνικς Καζάν ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά τον Λορέντσο Μπράουν, ο οποίος επιστρέφει στην Ρωσία για να κλείσει τη σεζόν.

Επιστρέφει στο Καζάν ο Λορέντσο Μπράουν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σεζόν στην VTB με την Ούνικς. Ο 32χρονος γκαρντ είχε αποχωρήσει από την Ρωσία λόγω του πολέμου, αλλά τελικά θα τεθεί ξανά στην διάθεση του κόουτς Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

Ο έμπειρος πλειμέικερ (1.98μ.) πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις φέτος στην Euroleague με μέση επίδοση στους 13.8 πόντους και τα 6.1 ασίστ, ενώ στην VTB League αντίστοιχα καταγράφει 13.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ σε 11 παιχνίδια.

Εξάλλου, θυμίζουμε πως παρά την αποβολή τους από την Euroleague, οι ρωσικές ομάδες συνεχίζουν κανονικά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της VTB.

Lorenzo Brown is coming back to Kazan tomorrow to re-join UNICS for the reminder of the VTB League season.