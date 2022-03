Ο Μάριο Χεζόνια θυμήθηκε στη... Ρωσία το Λαύριο και βλέποντας ένα λάβαρο της ελληνικής ομάδας άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο της.

Ο Κροάτης σταρ της Ούνικς Καζάν και μέχρι το περασμένο καλοκαίρι και παίκτης του Παναθηναϊκού, μάλλον θα έφερε στο μυαλό του, τους περσινούς τελικούς της Basket League.

Συγκεκριμένα μόλις αντίκρισε στο πούλμαν που μετέφερε την ομάδα του ένα λάβαρο του Λαυρίου, άρχισε να τραγουδάει στα ελληνικά τον ύμνο των φιναλίστ του προηγούμενου πρωταθλήματος!

Τώρα θα αναρωτιέστε πώς βρέθηκε στο πούλμαν λάβαρο του Λαυρίου; Απλούστατα ανήκε στη Νίζνι την οποία αντιμετώπισε η ελληνική ομάδα στο φετινό BCL.

Η Ούνικς θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη ρωσική ομάδα για την VTB League και ο Χεζόνια... βλέποντας το λάβαρο στο πούλμαν, θυμήθηκε τον ύμνο του Λαυρίου από τους τελικούς της Α1!

😘 Ο 𝝡𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗛𝗲𝘇𝗼𝗻𝗷𝗮 και με κρύο και με χιόνι τραγουδά… ‘’𝝠𝝖𝝪𝝦𝝞𝝖𝝦𝝖, 𝝠𝝖𝝪𝝦𝝞𝝖𝝦𝝖 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝚𝝠𝝠𝝖𝝙𝝖 𝝜 𝝟𝝖𝝠𝝪𝝩𝝚𝝦𝝜 𝝤𝝡𝝖𝝙𝝖𝝦𝝖.’’



Mario, you’re an amazing person. Sending you our love!



🎥 Ιnstagram story pic.twitter.com/uuWtjdjkDb