Ιτούδης: Αφιερώσε το Super Cup στον Ντούσαν Ίβκοβιτς (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης αφιέρωσε το τρόπαιο του Super Cup στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Ο Δημήτρης Ιτούδης δεν ξέχασε τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Δεν θα μπορούσε άλλωστε. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ήταν η νικήτρια στον τελικό του Super Cup κόντρα στη Ζενίτ και ο Έλληνας προπονητής, στις δηλώσεις του, θέλησε να αφιερώσει το τρόπαιο στη μνήμη του θρυλικού Σέρβου προπονητή.

Ο Ιτούδης ανακηρύχθηκε καλύτερος προπονητής στο άτυπο Final 4 του Super Cup.

CSKA head coach Dimitris Itoudis dedicates this win in VTB League Supercup to Dusan Ivkovic.