VTB League: Αυτά είναι τα περσινά μπάτζετ των ομάδων (pic)

Το φως της δημοσιότητας είδαν οι περσινοί προϋπολογισμοί των ομάδων της VTB League. Στην κορυφή για άλλη μια σεζόν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με περισσότερα από 31 εκατ. ευρώ.

Η επί εννέα διαδοχικές σεζόν πρωταθλήτρια κατέχει την πρωτιά στην... κατάταξη των μπάτζετ της περιόδου 2020-21 στην VTB, γεγονός που δεν συνιστά ιδιαίτερη έκπληξη.

Ακολουθεί η Ζενίτ του Τσάβι Πασκουάλ, η οποία ξεπέρασε τα 20 εκατ. καθώς αύξησε κατά 38% τον προϋπολογισμό της σε σχέση με τη σεζόν 2019-20 (ήταν 16.2 εκατ.).

Αναλυτικά:

*Τα ποσά είναι σε ευρώ

VTB League reveals teams’ budgets for the LAST season*:



CSKA: 31,46 M

Zenit: 22,46 M

Khimki: 19,53 M

UNICS: 12,05 M

Lokomotiv: 14,62 M

Parma: 4,02 M

Nizhny: 3,22 M

Enisey: 2,30 M

Avtodor: 2,14 M



* according to today’s exchange rate.