Γαλατάσαραϊ: Θέλει τον πρώην NBAer Τζόναθαν Ουίλιαμς (pic & vid)

Ο 25χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έχει αγωνιστεί στους Λέικερς (2018-19) και τους Ουίζαρντς (2019-20), μετρώντας 6.3 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 30 συμμετοχές στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Emiliano Carchia του Sportando, ο Ουίλιαμς βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Γαλατάσαραϊ που θα αγωνίζεται στο Basketball Champions League.

Galatasaray is in discussions with former NBAer Johnathan Williams, a source tells @Sportando.

Williams has played with Lakers (6.5ppg and 4.1rpg) and Wizards (3ppg and 4.3rpg) in the NBA.

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 5, 2020