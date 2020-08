Γαλατάσαραϊ: Ανακοίνωσε τον Μότουμ με Queen και We Will Rock You! (vid)

Έπειτα από δυο χρόνια στην Αναντολού Εφές με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία κι έφτασε ως τον τελικό της EuroLeague και συνολικά τέσσερις σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο Μπροκ Μότουμ μετακόμισε πέρσι για πρώτη φορά στην Ισπανία, πλαισιώνοντας τον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς στην front line των «πορτοκαλί».

Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στο Fonteta. H Βαλένθια δεν ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιο του κι έτσι ο Αυστραλός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος στις 4 Ιουλίου. Έπειτα, λοιπόν από σχεδόν έναν μήνα, συμφώνησε με τη Γαλατάσαραϊ που τον ανακοίνωσε με το διαχρονικό «We Will Rock You» των Queen.

Φέτος μέτρησε 6.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 20 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με τους Ισπανούς. Πλέον θα ενισχύσει τη Γαλατάσαραϊ στην τουρκική λίγκα και το Basketball Champions League για τα επόμενα 1+1 χρόνια.