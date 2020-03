Aντιδρούν οι παίκτες στην Τουρκία: «Δεν θέλω να παίξω» (pic)

Η Τουρκία αποφάσισε να μην αναβάλλει το πρωτάθλημα εξαιτίας του κορωνοϊού, και μετά τους Λάρκιν και Όγκαστ, ήταν η σειρά του Μεχία της Τόφας να εκφράσει την αντίθεση του σε όλο αυτό που γίνεται

I play basketball in Turkey. I have a game tomorrow. I don’t want to play! Prevention is always better than trying to cure. #SafetyFirst

— Sammy Mejia (@smejia83) March 14, 2020