Ιταλία εναντίον Λετονίας στην 2η ημέρα του τουρνουά Ακρόπολις
Η Εθνική Ελλάδας θα έχει «ρεπό» την 2η ημέρα του «Ακρόπολις» και το μπασκετικό ενδιαφέρον στο ΟΑΚΑ θα κλέψουν οι άλλες δύο ομάδες του τουρνουά.
Η Ιταλία θα πραγματοποιήσει την «παρθενική» της εμφάνιση στο φετινό τουρνουά, έχοντας φυσικά την απουσία του Τόνουτ, ο οποίος έμεινε εκτός Eurobasket λόγω τραυματισμού. Φυσικά απουσιάζει και ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο καθώς έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας με αποτέλεσμα τη θέση του νατουραλιζέ να πάρει ο «Ευρωλιγκάτος», Ντάριους Τόμπσον.
Αντίστοιχα η Λετονία θα δώσει «back to back» παιχνίδια στο «Ακρόπολις» καθώς είχε προηγηθεί η ήττα από την ελληνική ομάδα με σκορ 104-86.
Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το ΕΡΤ News.
