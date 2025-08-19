Με γεμάτο ρόστερ και τον Κρίσταπς Πορζίνγκις να ξεχωρίζει έρχεται στην Αθήνα για το Τουρνουά Ακρόπολις η Λετονία.

Με την έναρξη του EuroBasket 2025 να πλησιάζει, έφτασε η ώρα και για το Τουρνουά Ακρόπολις που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ από τις 20 μέχρι και τις 22 Αυγούστου.

Μία από τις χώρες που θα συμμετέχουν είναι και η διοργανώτρια της τελικής φάσης του EuroBasket, Λετονία. Μάλιστα, θα βρεθεί στην Ελλάδα έχοντας όλα τις τα αστέρια και το όνομα του Κρίσταπς Πορζίνγκις να ξεχωρίζει.

Ο έμπειρος ψηλός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA το 2024, φορώντας τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η αυλαία του ιστορικού τουρνουά Aegean Acropolis ανοίγει την Τετάρτη (20:00) με την Εθνική Ανδρών να υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Λετονία. Η ομάδα από τη χώρα της βαλτικής θα φιλοξενήσει τόσο τον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, όπου συμμετέχουν επίσης Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Εσθονία και Πορτογαλία, όσο και την τελική φάση της διοργάνωσης, από τη φάση των «16» και μετά.

*Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

Η Λετονία αντιμετωπίζει ως ιστορική ευκαιρία το Ευρωμπάσκετ. Έχοντας μια πλειάδα καλών παικτών σε εξαιρετική ηλικία και το πλεονέκτημα της έδρας, κάνει όνειρα ακόμη και για κατάκτηση μεταλλίου. Η καλύτερη θέση που έχει πάρει ως τώρα στην ιστορία της στη διοργάνωση ήταν η πέμπτη, το 2017.

Μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις. Ο 30χρονος πλέον πάουερ φόργουορντ/σέντερ, ύψους 2,21μ., μετά από μια διετία στους Σέλτικς και ένα πρωτάθλημα με την ομάδα της Βοστώνης το 2024, θα συνεχίσει από τη νέα σεζόν την καριέρα του στους Χοκς. Δίπλα του δεσπόζουν παίκτες που έχουν σημαντική παρουσία στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως ο Ρόλαντς Σμιτς της Αναντολού Εφές και ο Άρτουρς Ζάγκαρς της Φενέρμπαχτσε, ενώ ικανότατοι παίκτες είναι τα αδέρφια Ρόντιονς και Άρτουρς Κούρουκς και Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται από το 2021 ο Λούκα Μπάνκι. Ο 60χρονος Ιταλός προπονητής, γνωστός στο ελληνικό κοινό και από τη θητεία του στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019, είχε οδηγήσει τη Λετονία στην πέμπτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023. Το προσεχές Ευρωμπάσκετ θα αποτελέσει το κύκνειο άμα του στην τεχνική ηγεσία της Λετονίας, καθώς αμέσως μετά θα δώσει τη σκυτάλη στον Ισπανό Σίτο Αλόνσο.

Η Λετονία θα δώσει στο Aegean Acropolis απέναντι σε Ελλάδα (20/8, 20:00) και Ιταλία (21/8, 20:00) τα δύο τελευταία της φιλικά εν όψει του Ευρωμπάσκετ. Στα τρία πρώτα της τεστ έχασε με 91-75 από την Ιταλία στην Τεργέστη και με 109-105 από τη Λιθουανία στη Ρίγα, ενώ νίκησε 100-88 την Σλοβενία, επίσης στη Ρίγα.

Το ρόστερ της Λετονίας

Ρόντιονς Κούρουκς (1998, 2,03μ.) F – Μπασκόνια

Μάρεκς Μέγερις (1991, 2,07μ.) PF – Κλουζ

Κρίσταπς Πορζίνγκις (1995, 2,21μ.) PF/C – Ατλάντα Χοκς

Ντάβις Μπέρτανς (1992, 2,08μ.) F – Ντουμπάι BC

Ντάιρις Μπέρτανς (1989, 1,93μ.) SG – VEF Ρίγα

Ρόλαντς Σμιτς (1995, 2,07μ.) PF – Αναντολού Εφές

Κλαβς Τσάβαρς (1996, 2,08μ.) C – Σαμπάχ

Ρίχαρντς Λόμαζ (1996, 1,93μ.) SG – Νεπτούνας

Αντρέις Γκραζούλις (1993,. 2,02μ.) PF – Τουρκ Τέλεκομ

Μάρτσις Στάινμπεργκς (2001, 2,06μ.) PF – Μανρέσα

Τομς Σκούγια (2002, 1,90μ.) G – Ρίγα Ζέλι

Κρίσταπς Κιλπς (2001, 1,94μ.) SG – VEF Ρίγα

Κάρλις Σίλινς (1997, 2,08μ.) C – Τραμπζονσπόρ

Άρτουρς Κούρουκς (2000, 1,91μ.) SG – Μπρεογάν

Άρτουρς Ζάγκαρς (2000, 1,90μ.) – G – Φενέρμπαχτσε

Κρίστερς Ζόρικς (1998, 1,93μ.) – G – Γέιδα

Προπονητής: Λούκα Μπάνκι