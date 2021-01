Ο Μπαρέα έχει NBA out στο συμβόλαιο με την Εστουδιάντες (pic)

Μετά από σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ και τους Ντάλας Μάβερικς, ο Μπαρέα έμεινε ελεύθερος να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του και έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, υπογράφοντας στην Εστουδιάντες.

Οι Μαδριλένοι ενεργοποίησαν τη «βόμβα» με την απόκτηση του Πορτορικανού γκαρντ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα του 20111 με τους Μαβς και προέβλεψε ΝΒΑ out στο συμβόλαιό του!

J.J. Barea's contract with the Spanish team Estudiantes includes an NBA out, sources told ESPN. Barea remains determined to play in NBA this season. Playing in Spain's top division will give the longtime Mavericks PG a chance to play against good competition and showcase himself.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 24, 2021