Η Ανδόρα κάνει ασφυκτικό, διαδικτυακό, πρέσινγκ στον Πάου Γκασόλ! Το twitter της ισπανικής ομάδας έχει πάρει... φωτιά, με την Ανδόρα να προσπαθεί να πείσει τον δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ να τους διαλέξει.

«Μπορεί να έχουμε μία δουλειά για εσένα», έγραψε η Ανδόρα νωρίς. Και επανήλθε, λέγοντας: «Τα λεφτά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και τώρα που έχεις οικογένεια, σαν την Ανδόρα δεν υπάρχει. Και θα σε κάνουμε πρόεδρο στην Οργάνωση για την προστασία του Ταμάρο (σ.σ.: φανταστικά πλάσματα)».

Hola @paugasol tornem a ser nosaltres...

Ben mirat, els diners no son el més important. I ara que tens família, enlloc com Andorra. I et farem president només arribar de l'Associació per la protecció del tamarro (APT), sigles que també serveixen per fer l'aperitiu. #MaiPor https://t.co/giMjPITIkY

— MoraBancAndorra (@morabancandorra) December 22, 2020