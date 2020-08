Ο Έλληνας περιφερειακός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ισπανική Ομπραδόιρο, υπέγραψε στην Αλ Σαντ.

Την ομάδα του Κατάρ κοουτσάρει ο Βασίλης Μπρατσιάκος.

Kostas Vasiliadis officially signed to continue his career in Quatar with Al Sadd. #basketball #LigaEndesa @OBRADOIROCAB #quatar #paokbc #aekbc #bcl #basketballcl #alsadd

