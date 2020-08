Ο μικρότερος αδερφός των Γιάννη, Θανάση, Κώστα και Φράνσις Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην Ισπανία και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη Μούρθια.

Ο ισπανικός σύλλογος καλωσόρισε τον Άλεξ Αντετοκούνμπο στην «πρώτη μέρα στη δουλειά» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και στα social media.

Bienvenido a tu primer día de trabajo @alex_ante34

Welcome yo your first day of work @alex_ante34#CienPorCienCorazón #UCAMMurcia pic.twitter.com/2Rzhzwj3d8

— UCAM Murcia (@UCAMMurcia) August 7, 2020