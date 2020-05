Ντιλέινι: «Θα βρεθούν θετικοί σε κάθε ομάδα και θέλουν να αρχίσουν ξανά το πρωτάθλημα»! (pic)

Η αγωνιστική σεζόν 2019-20 στην Ισπανία θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή τουρνουά 12 ομάδων σε μια πόλη όμως η Μπανταλόνα και η Σαραγόσα εμφάνισαν κρούσματα κορονοϊού.

Έτσι, λοιπόν ο Ντιλέινι ο οποίος τάχθηκε εξ αρχής ενάντια στο restart των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter: «Ίσως άνθρωποι από κάθε ομάδα βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό και θέλουν να αρχίσουμε ξανά τη σεζόν…»

Probably people on every team that’ll test positive. And they want to start a league y’all tripping

— malcolm delaney (@foe23) May 10, 2020