«Στο "στόχαστρο" της Μάλαγα ο Ουάιλι» (pic)

Η συνεργασία του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ με το «τριφύλλι» ήταν για ένα χρόνο και όπως όλα δείχνουν, πιθανώς δεν θα ανανεωθεί.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το «Sports Rabbi» του Ισραήλ, η ισπανική Μάλαγα τον έχει βάλει στο «στόχαστρό» της για τη νέα σεζόν.

Ο Ουάιλι στην φετινή Euroleague αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 5.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ σε 11:47.

Jacob Wiley who played with Panathinaikos is on the Unicaja Malaga radar screen per source.

