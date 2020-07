Ο Ματσιούλις «γκρέμισε» την μπασκέτα με την καρφωματάρα του! (vid)

Λίγες ημέρες πριν κλείσουν τα σύνορα παντού, λόγω κορονοϊού, ο Γιόνας Ματσιούλις πρόλαβε να επιστρέψει με την οικογένειά του στην Λιθουανία.

Μόλις η κατάσταση ηρέμησε και όλα άρχισαν να είναι σε μια, κάποια, κανονικότητα, ο 35χρονος φόργουορντ κατέφυγε αμέσως σε αυτό που τού έλειπε, στο μπάσκετ!

Ο Ματσιούλις ενίσχυσε την Tauras σε τουρνουά «3x3» και πλέον βρίσκεται στον τελικό. Στο παιχνίδι με την Pieno Zvaigzdes, μάλιστα, προσέφερε και θέαμα, με την καρφωματάρα που έκανε!

This basketball rim will never forget the day it met @jonasmaciulis8 #HopTrans3x3 pic.twitter.com/yugKJsj9Tc

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) July 4, 2020