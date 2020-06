Μίλαν Μάτσβαν: Ανακοίνωσε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του (pic)

Ο 30χρονος φόργουορντ βάζει τέλος σε μια πορεία 13 χρόνων στο παρκέ, όπως είπε στο «nova.rs».

«Η καριέρα μου τελείωσε. Μετά από 13 χρόνια, είναι μια δύσκολη και περίπλοκη απόφαση, αλλά βασίζεται κυρίως στη σωματική μου υγεία», είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος παίκτης.

Ο Μίλαν Μάτσβαν αγωνίστηκε την φετινή σεζόν στην ιαπωνική Alvark Tokyo, μετά από μια ευρωπαϊκή πορεία σε Μπάγερν Μονάχου, Αρμάνι Μιλάνο, Παρτίζαν, Γαλατάσαραϊ και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Λίγο αργότερα έγραψε και στο twitter του: «Αγαπημένοι μου φίλοι, οι μέρες μου ως επαγγελματίας παίκτης έφτασαν στο τέλος τους. Η καρδιά μου θα έπαιζε μπάσκετ για μπάσκετ, αλλά δυστυχώς τα γόνατά μου δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Το μπάσκετ μού έχει δώσει τα πάντα και έδωσαν όλο μου το είναι στο μπάσκετ.

Θα ήθελα να ευχαρισήσω όλους όσοι με ενέπνευσαν στην καριέρα μου αυτά τα χρόνια. Όλους τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου και τους φιλάθλους. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για έναν αθλητή είναι να είναι μέρος της εθνικής ομάδας και των φημισμένων συλλόγων που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Έκανα τα παιδικά μου όνειρα πραγματικότητα, κατέκτησα πολλά τρόπαια και μετάλλια, έγινα αρχηγός της εθνικής ομάδας. Θα παραμείνω κομμάτι του μπάσκετ, καθώς είναι η ζωή μου, αλλά με κάποιον άλλο ρόλο. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά».

I would like to thank everyone who has influenced my career along the years. All of my coaches, teammates and fans. The highest privilege for a sportsman is to be a part of the national team and renowned clubs who compete at the highest level.

— Milan Macvan (@MilanMacvan13) June 1, 2020