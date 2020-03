Αντιδρούν οι παίκτες στην απόφαση της Euroleague (pics)

Η EuroLeague με ανακοίνωση της τόνισε πως οι αγώνες θα ξαναρχίσουν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, κάτι που δεν άρεσε στους παίκτες των ομάδων της διοργάνωσης, οι οποίοι όπως φάνηκε ήθελαν οριστική διακοπή λόγω κορονοϊού.

Ντιλέινι, Σίνγκλετον, Τζέιμς και Τόμπκινς εξέφρασαν την αντίθεση τους με ποστάρισμα.

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε «αστείο» την κατάσταση, ανέφερε πως όταν είσαι σε καραντίνα δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ, ενώ πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να βρεθούν και πάλι οι παίκτες σε σωστή σωματική κατάσταση.

Ο ηγέτης της ΤΣΣΚΑ έγραψε «απολαύστε το», ενώ ο Σίνγκλετον τόνισε πως θέλουν να το συνεχίσουν με κάθε κόστος.

Y’all do understand people quarantined are unable to play basketball. Even doing workouts in home some people literally aren’t able to shoot a basketball for Atleast a month. Lol is the @the_ELPA or some actual players actually making this clear to these people?

— malcolm delaney (@foe23) March 25, 2020