Πιτίνο: «Μια μεγάλη τρύπα στην καρδιά μου η απουσία του Σπανούλη»!

Ο Ρικ Πιτίνο επιβεβαίωσε την απουσία του Βασίλη Σπανούλη από το Προολυμπιακό τουρνουά στην Βικτόρια.

Η Εθνική ομάδα είναι υποχρεωμένη να παραταχθεί στο Προολυμπιακό τουρνουά της Βικτόρια και τους αγώνες με τον Καναδά και την Κίνα δίχως τον Βασίλη Σπανούλη, από τη στιγμή που το πρόβλημα στο αριστερό γαστροκνήμιο δεν του επιτρέπει να ενισχύσει την Ελλάδα στη μάχη για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Σπανούλης μένει εκτός Προολυμπιακού και ο Ρικ Πιτίνο, που τον είχε πείσει να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα δίνοντάς του ηγετικό ρόλο, ανέφερε σχετικά στο Twitter:

«Νιώθω μια μεγάλη τρύπα στην καρδιά αφού ο αρχηγός μας, Βασίλης Σπανούλης δεν θα ηγηθεί της Εθνικής στον Καναδά. Είχα δυο υπέροχες εβδομάδες μαζί του... Ο Σπανούλης είναι η επιτομή όλων εκείνων των στοιχείων που πρέπει να έχει ένας μπασκετμπολίστας: Είναι παθιασμένος, ταλαντούχος, δουλευταράς και τόσο ξεχωριστός»!

I have a huge hole in my heart that our captain, Vasillis Spanoulis, will not be leading us to Canada. I had a great two weeks with him. He epitomizes everything you want in a basketball player; passionate, talented, hard working, and flat out special!