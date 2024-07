Ο Νικ Καλάθης παρέδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ στον τελικό του Προολυμπιακού κόντρα στην Κροατία και το Gazzetta στέκεται στον ασυναγώνιστο πασέρ που κάνει την κάθε φάση να μοιάζει εύκολη και τον άνθρωπο που λατρεύει την Εθνική.

Η Εθνική μας τα κατάφερε. Η Ελλάδα θα ζήσει το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτη φορά μετά το 2008, αφού επικράτησε στον τελικό του Προολυμπιακού της Κροατίας και σήκωσε όλους τους Έλληνες στα ουράνια.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το τουρνουά και δικαιότατα θα βρεθεί στην μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Ο φοβερός και τρομερός Νικ Καλάθης αναδείχτηκε MVP του τελικού, γεμίζοντας τη στατιστική του με 15 πόντους (2/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 11 ασίστ, πέντε ριμπάουντ (2-3), ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος στα 34:25 που έμεινε στο παρκέ. Ρεσιτάλ.

Το Gazzetta στέκεται στον σπουδαίο γκάρντ της Εθνικής που παραδίδει σεμινάριο στην πάσα και την ασίστ, βλέποντας φάσεις που αρκετοί παίκτες στο παγκόσμιο μπάσκετ δεν μπορούν να σκεφτούν όσο και αν στίψουν το μυαλό τους.

Nick Calathes finishes the #FIBAOQT with 10+ APG.



Different breed 🧠 pic.twitter.com/t2tJrMTN6f