Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταμάτησε να υπογράφει αυτόγραφα στους Έλληνες φιλάθλους πριν τον ημιτελικό κόντρα στην Εθνική μας.

Η Εθνική μας ομάδα θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία (17:30) στο Προολυμπιακό του ΣΕΦ, στον ημιτελικό και ο νικητής θα πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο απόλυτος σταρ του τουρνουά μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Luka Magic... περικυκλώθηκε πριν από την έναρξη του ματς από πολλά παιδιά και Έλληνες φιλάθλους για μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο. Φυσικά δεν χάλασε σε κανέναν χατίρι, όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΕΟΚ. Στα δύο πρώτα ματς πέτυχε triple double.

Δείτε την ανάρτηση με τον Σλοβένο σταρ.

Luka just couldn't say no to the Greek fans before the tip off @FIBA @luka7doncic @kzs_si #PantaDipla #OloiMazi #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/7dpcIRKP9U