Η φάση των ομίλων στα προολυμπιακά τουρνουά ολοκληρώθηκε και η FIBA παρουσιάζει τις κορυφές φάσεις από τους αγώνες.

Τα προολυμπιακά τουρνουά μπάσκετ του 2024 βρίσκονται πλέον λίγες ώρες μακριά από τους ημιτελικούς, με τις χώρες να βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης στο Παρίσι.

Η FIBA παρουσίασε τις 10 πιο εντυπωσιακές φάσεις από τις αναμετρήσεις των ομίλων. Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτές, στην τρίτη θέση βρίσκεται η τρομερή συνεργασία του Νικ Καλάθη με τον Γιώργο Παπαγιάννη, σε ένα στιγμιότυπο όπου ο τελευταίος ολοκλήρωσε το alley oop κάρφωμα ύστερα από την ψηλή πάσα του πρώτου.

