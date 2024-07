Η μεγάλη εμφάνιση του Χοσέ Αλβαράδο έστειλε το Πουέρτο Ρίκο στα ημιτελικά με το Μεξικό.

Ο Χοσέ Αλβαράδο βρισκόταν σε εξαιρετική βραδιά οδηγώντας το Πουέρτο Ρίκο στην επικράτηση επί της Ιταλίας (80-69) για την δεύτερη αγωνιστική του Προολυμπιακού Τουρνουά Μπάσκετ που διεξάγεται στο Σαν Χουαν του Πουέρτο Ρίκο.

Ο Αλβαράδο σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 29 πόντους, έχοντας 2/2 βολές, 3/5 δίποντα και 7/10 τρίποντα, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική του τουρνουά απέναντι στο Μπαχρέιν όπου και ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς να σκοράρει. Με αυτή την μεγάλη εμφάνιση του παίκτη των Πέλικανς οι Πορτορικανοί απέφυγαν την Λιθουανία και στα ημιτελικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με το Μεξικό.

🇵🇷 Jose Alvarado drops 29 to keep Puerto Rico perfect in Group Stage and win @TCL_Brand Player of the Game! #FIBAOQT pic.twitter.com/HWu7fgjL9a