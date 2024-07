Ο Ομάρι Σπέλμαν έκλαιγε με λυγμούς την ώρα που έκανε δηλώσεις, μετά την πρόκριση του Λίβανου στα ημιτελικά του Προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ 2024 της Ισπανίας.

Ο Λίβανος πήρε τη νίκη - πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στην Ανγκόλα, με το μεγάλο πρωταγωνιστή των νικητών, τον Ομάρι Σπέλμαν να κλαίει την ώρα των δηλώσεων στη μικτή ζώνη του γηπέδου της Βαλένθια.

«Σημαίνει πολλά για τη χώρα, σημαίνει πολλά... Φίλε... Περάσαμε πολλά, παλέψαμε και επιτέλους απολαμβάνουμε τους καρπούς. Παλέψαμε, δεν τα παρατήσαμε. Θα συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος», είπε με δυσκολία ο γκαρντ των Λιβανέζων.

Oh basketball... Thank you for giving us these moments 😭#FIBAOQT pic.twitter.com/VKsYiDIehW