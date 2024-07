Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε το triple doble στη νίκη της Σλοβενίας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έδειξε τις προθέσεις του από το 1ο δεκάλεπτο του αγώνα Νέα Ζηλανδία - Σλοβενία για το Προολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ 2024 στο ΣΕΦ.

Από τους 10 πόντους στα πρώτα δέκα λεπτά, ολοκλήρωσε το ματς με ένα απίθανο triple double!

Τελείωσε το ματς με 36 πόντους (6/13 διπ., 3/12 τριπ., 15/18 βολές), 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ, αγωνιζόμενος για 34:59!

