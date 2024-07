Αντετοκούνμπο και Παπανικολάου σε επικό βίντεο με σουβλάκι, μπύρα και παπούτσια (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Παπανικολάου είναι πρωταγωνιστές σε ένα απίθανο βίντεο, με την κουβέντα να ξεκινάει από παπούτσια και να καταλήγει στην απόσυρση του «Παπ» από την Εθνική ομάδα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φορούσε τα παπούτσια που φέρουν το όνομά του. Και άρχισε να επαινεί τον Κώστα Παπανικολάου, επειδή είναι ο Νο1 υποστηρικτής του.

Όσον αφορά τα υποδήματα του Αντετοκούνμπο. «Από την πρώτη ημέρα. Έχει πάρει τα Νο1, τα Νο2, τα Νο3, τα Νο4, τα Νο5...», είπε ο Γιάννης, με τον Παπανικολάου να εκφράζει το... παράπονό του επειδή δεν έχει λάβει ούτε ένα ζευγάρι.

Ο Γιάννης παραδέχτηκε ότι αυτό δεν είναι σωστό και άρχισε να μιλάει για σουβλάκια και μπύρες! «Όταν παραγγέλνεις φαγητό στην Ελλάδα, αν πάρεις για παράδειγμα σουβλάκι και αν είσαι καλός πελάτης, σου δίνουν δώρο μία κόκα κόλα ή μία μπύρα».

Ο Giannis δεσμεύτηκε να πάρει για όλη την ομάδα την έκτη έκδοση του παπουτσιού του, με τον Παπανικολάου να τον ρωτάει πότε θα γίνει αυτό, συμπληρώνοντας «Μην έχω αποσυρθεί από την Εθνική»!

Ο Αντετοκούνμπο απάντησε ότι θα κυκλοφορήσουν το πολύ σε τρεις ημέρες, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να ζητάει το βίντεο ως πειστήριο!

shout out to my number one supporter @K_pap16

🤣🤣 pic.twitter.com/gWjQ69uop3