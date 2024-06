GM Μάβερικς για Ντόντσιτς: «Αν μπορεί να περπατήσει, θα παίξει στο Προολυμπιακό»

Ο Νίκο Χάρισον, GM των Ντάλας Μάβερικς, επιβεβαίωσε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς θα είναι στο Προολυμπιακό τουρνοά του ΣΕΦ, αρκεί να «μπορεί να περπατήσει».

Το ερωτηματικό δίπλα από τον Λούκα Ντόντσιτς και τη συμμετοχή του στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ, αρχίζει να εξαφανίζεται.

Ο αρχικός ενδοιασμός του Σλοβένου, μετά το τέλος των τελικών του ΝΒΑ, φαίνεται πως εγκαταλείφθηκε, με τον GΜ των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον να επιβεβαιώνει ότι ο Σλοβένος θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

«Είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές του. Αν μπορεί να περπατήσει, νομίζω ότι θα παίξει για τη Σλοβενία», είπε ο Χάρισον στην απολογιστική του συνέντευξη.

Mavericks General Manager Nico Harrison says he expects that Luka Doncic will play for Slovenia, which has an Olympic qualifying tourney starting July 2: “That’s one of his biggest joys. As long as he can walk, I think he will play for them.” 😍💪🏻 pic.twitter.com/Z59avqXdPh